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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 18552 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Международный кубок чемпионов: Лунин без пропущенных голов провел матч за "Реал"

Международный кубок чемпионов: Лунин без пропущенных голов провел матч за "Реал"

Киев  •  УНН

 • 11634 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. На стадионе "ФедЭкс Филд" в Лендовери состоялся поединок Международного кубка чемпионов с участием "Ювентуса" и "Реала" за который выступает вратарь сборной Украины Андрей Лунин, передает корреспондент УНН.

Лунин вышел на поле с замены на 64 минуте (сменил Наваса) и уже в ближайшем моменте спас после удара с ближней дистанции от Канселу. Через две минуты украинец не дал себя переиграть Кьеллини, который выходил с ним один на один.
На 81 минуте Лунин продемонстрировал отличную реакцию после прострела от одного из игроков "старой синьоры". В компенсированное время Лунин перевел мяч в перекладину после удара со штрафного от Бернандески.

Отметим, что до выхода украинца на поле дубль за "Реал" оформил Асенсио и еще раз забил Бейл. Автогол Карвахаля позволил установить окончательный счет 3:1.

Заметим, что "Ювентус" закончил турнир с 5 очками. У "Реала" сейчас 3 балла и матч в запасе против "Ромы".

Напомним, что для Лунина данный матч стал вторым в форме "Реала".

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