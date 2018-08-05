Міжнародний кубок чемпіонів: Лунін без пропущених голів провів матч за "Реал"

Лунін вийшов на поле з заміни на 64 хвилині (змінив Кейлора Наваса) і вже в найближчому моменті врятував після удару з ближньої дистанції від Канселу. Через дві хвилини українець не дав себе переграти Кьєлліні, який виходив з ним один на один.

На 81 хвилині Лунін продемонстрував відмінну реакцію після прострілу від одного з гравців "старої синьйори". В компенсований час Лунін перевів м'яч в поперечин після удару зі штрафного від Бернандескі.



Відзначимо, що до виходу українця на поле дубль за "Реал" оформив Асенсіо і ще раз забив Бейл. Автогол Карвахаля дозволив встановити остаточний рахунок 3:1.



Зауважимо, що "Ювентус" закінчив турнір із 5 очками. У "Реалу" наразі 3 бали і матч в запасі проти "Роми".



Нагадаємо, що для Луніна даний матч став другим у формі "Реалу".