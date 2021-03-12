Международная миссия защиты расследования катастрофы MH17: Зеленский продлил соглашение с Нидерландами до августа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до августа соглашения с Нидерландами о Международной миссии защиты расследования катастрофы рейса MH17, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.
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"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2021 срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года", который Верховная Рада приняла 16 февраля 2021 года по инициативе Главы государства", - говорится в сообщении.
Детали
Соглашением от 28 июля 2014 года была образована многонациональная Международная миссия защиты расследования катастрофы самолета Malaysian Airlines рейса MH17, которая произошла 17 июля 2014 года. Основной задачей миссии является содействие сбору остатков, проведению расследования, а также осуществление других видов деятельности, которые могут быть согласованы между сторонами.
Соглашение было заключено сроком на один год, ее действие продлевали несколько раз.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним
17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий пятьдесят третьей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 "Малазийских авиалиний".