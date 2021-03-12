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Міжнародна місія захисту розслідування катастрофи MH17: Зеленський продовжив угоду з Нідерландами до серпня

Київ • УНН

 • 13916 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо продовження до серпня угоди з Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи рейсу MH17, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

Цитата

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон „Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2021 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року“, який Верховна Рада ухвалила 16 лютого 2021 року з ініціативи Глави держави”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Угодою від 28 липня 2014 року була утворена багатонаціональна Міжнародна місія захисту розслідування катастрофи літака Malaysian Airlines рейсу MH17, яка сталася 17 липня 2014 року. Основним завданням місії є сприяння збиранню решток, проведенню розслідування, а також здійснення інших видів діяльності, які можуть бути погоджені між сторонами.

Угода була укладена строком на один рік, її дію продовжували декілька разів.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-ій бригаді з міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Підозрювані — троє громадян Росії і один — України: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 “Малазійських авіаліній”.

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