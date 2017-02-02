Между Украиной и Венгрией появится пункт пропуска с общим контролем

Так, во время мероприятия участники обсудили состояние реализации проекта "Эффективная и безопасная граница между Венгрией и Украиной" в разрезе выполнения отдельных компонентов проекта, в том числе реконструкции украинской части международного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Лужники - Берегшурань", что позволит осуществление в будущем грузовых перевозок общим весом более 7,5 тонн.

Сообщается, что стороны проинформировали о согласовании Европейской Комиссией пролонгации имплементационной фазы проекта до конца 2017 года.

Обсуждался вопрос открытия нового международного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Большая Паладь - Надьгодош", который будет построен на венгерской стороне за счет фондов ЕС и Венгрии. Венгерские коллеги представили эскизный проект пункта пропуска и доложили о подготовке тендерного досье. Открытие этого пункта пропуска запланировали на июнь 2018 года.

Также сторонами встречи проводились консультации по подготовке совместной заявки на получение грантовых средств для развития пункта пропуска "Вилок - Тисабеч".

Напомним, в соответствии с протоколом намерений по всестороннему развитию пунктов пропуска и инфраструктуры на государственной границе между Украиной и Венгрией, подписанным Премьер-министром Украины и Премьер-министром Венгрии во время встречи 24-25 ноября 2016 года, развитие системы пунктов пропуска и инфраструктурных сообщений - один из приоритетов двух стран.