Между Украиной и Венгрией появится пункт пропуска с общим контролем

ukru
Эксклюзив
14:19 • 26969 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 81356 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 115969 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 106484 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 116843 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 128069 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139670 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144166 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132141 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 122056 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 129819 просмотра
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 64917 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 101779 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 113124 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 80719 просмотра
публикации
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 5865 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 37962 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 115969 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 158925 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 193520 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 131911 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 140470 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 145726 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 144587 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 148193 просмотра
Актуальное
Между Украиной и Венгрией появится пункт пропуска с общим контролем

Между Украиной и Венгрией появится пункт пропуска с общим контролем

Киев • УНН

 • 6965 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп - Захонь" представители Национальной таможенно-финансовой службы Венгрии, Национальной полиции Венгрии обсудили с делегацией Государственной фискальной службы Украины и Администрации Государственной пограничной службы Украины создание пункта пропуска с общим контролем. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС в Закарпатской области.

Так, во время мероприятия участники обсудили состояние реализации проекта "Эффективная и безопасная граница между Венгрией и Украиной" в разрезе выполнения отдельных компонентов проекта, в том числе реконструкции украинской части международного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Лужники - Берегшурань", что позволит осуществление в будущем грузовых перевозок общим весом более 7,5 тонн.

Сообщается, что стороны проинформировали о согласовании Европейской Комиссией пролонгации имплементационной фазы проекта до конца 2017 года.

Обсуждался вопрос открытия нового международного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Большая Паладь - Надьгодош", который будет построен на венгерской стороне за счет фондов ЕС и Венгрии. Венгерские коллеги представили эскизный проект пункта пропуска и доложили о подготовке тендерного досье. Открытие этого пункта пропуска запланировали на июнь 2018 года.

Также сторонами встречи проводились консультации по подготовке совместной заявки на получение грантовых средств для развития пункта пропуска "Вилок - Тисабеч".

Напомним, в соответствии с протоколом намерений по всестороннему развитию пунктов пропуска и инфраструктуры на государственной границе между Украиной и Венгрией, подписанным Премьер-министром Украины и Премьер-министром Венгрии во время встречи 24-25 ноября 2016 года, развитие системы пунктов пропуска и инфраструктурных сообщений - один из приоритетов двух стран.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы