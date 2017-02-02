Між Україною та Угорщиною з'явиться пункт пропуску зі спільним контролем
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. В міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення “Чоп — Загонь” представники Національної митно-фінансової служби Угорщини, Національної поліції Угорщини обговорили з делегацією Державної фіскальної служби України та Адміністрації державної прикордонної служби України створення пункту пропуску зі спільним контролем. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС у Закарпатській області.
Так, під час заходу учасники обговорили стан реалізації проекту “Ефективний та безпечний кордон між Угорщиною та Україною” в розрізі виконання окремих компонентів проекту, в тому числі реконструкції української частини міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення “Лужанка — Берегшурань”, що дозволить здійснення в майбутньому вантажних перевезень загальною вагою понад 7,5 тон.
Повідомляється, що сторони проінформували про погодження Європейської Комісії на пролонгацію імплементаційної фази проекту до кінця 2017 року.
Відтак, було обговорено питання відкриття нового міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення “Велика Паладь — Надьгодош”, який буде побудовано на угорській стороні за рахунок фондів ЄС та Угорщини. Угорські колеги представили ескізний проект пункту пропуску та доповіли про підготовку тендерного досьє. Відкриття цього пункту пропуску заплановано на червень 2018 року.
Також сторонами зустрічі проводились консультації стосовно підготовки спільної заявки на отримання грантових коштів для розбудови та розвитку пункту пропуску “Вилок — Тисабеч”.
Нагадаємо, відповідно до протоколу намірів щодо всебічного розвитку пунктів пропуску та інфраструктури на державному кордоні між Україною та Угорщиною, підписаного Прем’єр-міністром України та Прем’єр-міністром Угорщини під час зустрічі 24-25 листопада 2016 року, розвиток системи пунктів пропуску та інфраструктурних сполучень — є одним із пріоритетів двох країн.