Mitsubishi Electric атаковали хакеры

По информации издания, в корпорации уже заверили, что закрытые и весьма чувствительны сведения о контрактах компании в сфере обороны, электрификации и железнодорожной отрасли не были похищены.

При этом не исключается, что хакеры могли получить доступ к личным данным сотрудников и руководства компании. Проводится расследование.

К атаке на Mitsubishi Electric могут быть причастны китайские хакерские группировки.

Напомним, в Украине задержали группу хакеров, которые атаковали госорганы, объекты инфаструктуры и банки.