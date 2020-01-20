Mitsubishi Electric атаковали хакеры
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Японский производитель электрического и электротехнического оборудования Mitsubishi Electric пострадал от мощной хакерской атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Japan Times.
По информации издания, в корпорации уже заверили, что закрытые и весьма чувствительны сведения о контрактах компании в сфере обороны, электрификации и железнодорожной отрасли не были похищены.
При этом не исключается, что хакеры могли получить доступ к личным данным сотрудников и руководства компании. Проводится расследование.
К атаке на Mitsubishi Electric могут быть причастны китайские хакерские группировки.
Напомним, в Украине задержали группу хакеров, которые атаковали госорганы, объекты инфаструктуры и банки.