Mitsubishi Electric атакували хакери
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Японський виробник електричного та електротехнічного обладнання Mitsubishi Electric зазнав потужної хакерської атаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Japan Times.
За інформацією видання, в корпорації вже запевнили, що закриті і вельми чутливі відомості про контракти компанії у сфері оборони, електрифікації та залізничної галузі не були викрадені.
При цьому не виключається, що хакери могли отримати доступ до особистих даних співробітників і керівництва компанії. Проводиться внутрішнє розслідування.
До атаки на Mitsubishi Electric можуть бути причетні китайські хакерські угруповання.
Нагадаємо, в Україні затримали групу хакерів, які атакували держоргани, об'єкти інфаструктури та банки.