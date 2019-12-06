Митинг против Кучера и Кудрявцева: протестующие собрались под зданием ГАСИ в Киеве

Люди на митинге уверены, что Сергей Кучер имеет тесную связь с Максимом Микитасем, доведшим, по мнению активистов, “Укрбуд” практически до разорения, в результате чего более 13 тыс. семей рискуют остаться без уже оплаченных квартир.

Также митингующие возмущены тем, что экс-глава ГАСИ Алексей Кудрявцев причастен к назначению во главу ведомства его протеже Александра Строкача. Люди уверены, что связка Кудрявцев-Строкач вместе с Кучером несут реальную угрозу для столицы. В руках у протестующих плакаты “Кудрявцев и Строкач уничтожают Киев!”, “Кучер — Кудрявцев — Коррупция!”, “Вон старых смотрящих!” и другие.

Отметим, что среди собравшихся есть как инвесторы “Укрбуда”, так и активисты, и просто неравнодушные граждане. Они утверждают, что будут выходить на улицу до тех пор, пока коррупционеры Кудрявцев, Строкач и Кучер не будут убраны от строительной “кормушки”.

Напомним, ранее СМИ писали о планах Офиса президента назначить Сергея Кучера главой корпорации.