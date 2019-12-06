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Мітинг проти Кучера і Кудрявцева: протестуючі зібралися під будівлею ДАБІ в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Під будівлею Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) зібрався мітинг проти Сергія Кучера, ім'я якого пов'язують з корупційними скандалами. Мітингувальники обурені планами призначити його президентом державної корпорації "Укрбуд" і поставити "смотрящим" за всієї будівельною сферою, передає УНН.

Люди на мітингу впевнені, що Сергій Кучер має тісний зв'язок з Максимом Микитасем, який довів, на думку активістів, "Укрбуд" практично до розорення, у результаті чого понад 13 тис. сімей ризикують залишитися без вже оплачених квартир.

Також учасники мітингу обурені тим, що екс-глава ДАБІ Олексій Кудрявцев причетний до призначення на керівника відомства його протеже Олександра Строкача. Люди впевнені, що зв'язка Кудрявцев-Строкач разом з Кучером несуть реальну загрозу для столиці. У руках у протестувальників плакати "Кудрявцев і Строкач знищують Київ!", "Кучер - Кудрявцев - Корупція!", "Геть старих смотрящих!" та інші.

Відзначимо, що серед присутніх є як інвестори "Укрбуду", так і активісти, і просто небайдужі громадяни. Вони стверджують, що будуть виходити на вулицю до тих пір, поки корупціонери Кудрявцев, Строкач і Кучер не будуть прибрані від будівельної "годівниці".

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про плани Офісу президента призначити Сергія Кучера главою корпорації.

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