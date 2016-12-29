Городской совет Ровно официально запретила ввоз львовского мусора
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Решение о запрете принимать на Ровенском полигоне мусора из Львова принял городской совет Ровно. За эту инициативу проголосовали 34 депутата, передает корреспондент УНН.
Городской голова Владимир Хомко отметил, что случаев завоза мусора из Львова на мусорный полигон Ровно не было. Однако, по его словам, там установили видеонаблюдение и наняли круглосуточную охрану .
Как сообщал УНН, в Ровенской области неоднократно находили свалки львовского мусора.