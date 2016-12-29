Міська рада Рівного офіційно заборонила ввезення львівського сміття
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Рішення про заборону приймати на рівненському полігоні сміття зі Львова ухвалила міська рада Рівного. За цю ініціативу проголосували 34 депутати, передає кореспондент УНН.
Міський голова Володимир Хомко наголосив, що випадків завезення сміття зі Львова на сміттєвий полігон Рівного не було. Однак, за його словами, там встановили відеоспостереження та найняли цілодобову охорону.
Як повідомляв УНН, на Рівненщині неодноразово знаходили звалища львівського сміття.