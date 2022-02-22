Минюст направит в ЕСПЧ материалы по "признанию Л/ДНР" Россией

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"Каждое свое утро я начинаю с того, что отвожу детей в школу и садик, и ни один спич агрессивного диктатора из соседнего государства это правило изменить не сможет. P.S. но и спич и последующие действия мимо ушей не пропустили - готовимся подавать дополнительные материалы в ЕСПЧ относительно действий России на Донбассе", - отметил министр в Facebook.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.