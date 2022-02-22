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Мін'юст скерує до ЄСПЛ матеріали щодо "визнання Л/ДНР" Росією

Мін'юст скерує до ЄСПЛ матеріали щодо "визнання Л/ДНР" Росією

Київ • УНН

 • 130972 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська заявив у вівторок, що після визнання Росією "Л/ДНР" Україна звернеться з додатковими матеріалами до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), пише УНН.

Цитата:

"Кожен свій ранок я починаю з того, що відводжу дітей у школу та садок, і жоден спіч агресивного диктатора з сусідньої держави це правило змінити не зможе. p.s. але і спіч та наступні дії повз вуха не пропустили - готуємось подавати додаткові матеріали у ЄСПЛ щодо дій Росії на Донбасі", - зазначив міністр у Facebook.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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