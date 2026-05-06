Минюст подал иск о конфискации имущества Николая и Алексея Азаровых

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

Минюст просит суд взыскать в доход государства активы Николая и Алексея Азаровых. В список входят недвижимость, денежные средства, иконы и корпоративные права.

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании в доход государства активов Николая Азарова и его сына Алексея Азарова, передает УНН со ссылкой на сообщение Минюста.

Минюст просит суд применить санкцию в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих ответчикам прямо или косвенно. Речь идет, в частности, о недвижимости и земельных участках в Киеве и Киевской области, денежных средствах, корпоративных правах, а также ценном имуществе — книгах, иконах и ювелирных изделиях 

- говорится в ведомстве.

Справка

Азаров Николай Янович — бывший Премьер-министр Украины в 2010–2014 годах. После Революции Достоинства он покинул Украину и публично поддерживал действия рф, направленные на аннексию Крыма, а также распространял нарративы, отрицающие легитимность украинской власти. После начала полномасштабного вторжения продолжил информационно поддерживать государство-агрессор, распространяя тезисы российской пропаганды в оправдание войны против Украины.

Азаров Алексей Николаевич — бывший народный депутат Украины VII созыва. После 2014 года выехал в рф, где ведет бизнес. По имеющимся данным, через свои бизнес-структуры он платит налоги в бюджет государства-агрессора и обеспечивает материально-техническую поддержку вооруженной агрессии против Украины.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Недвижимость
российская пропаганда
Санкции
Николай Азаров
Министерство юстиции Украины
Высший антикоррупционный суд Украины
Украина
Киев