За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 47 вражеских обстрелов

На Мариупольском направлении состоялось 24 случая нарушения режима прекращения огня. В Лебединском и Новотроицком против сил АТО боевики применили гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, в районах Павлополь и Широкино - огонь вели из вооружения БМП, минометов калибра 82 мм, пулеметов и гранатометов. Вблизи Марьинки, Красногоровки, Талаковки и Водяного обстрелы произошли из минометов калибра 120 мм. На этом участке обороны враг усиливал интенсивность огня гранатометами, пулеметами крупного калибра и снайперами. Укрепления Вооруженных Сил Украины в Тарамчуке подверглись обстрелам из минометов и ствольной артиллерии калибров 120 мм и 152 мм.

На Донецком направлении состоялось 11 случаев открытия огня в сторону украинских позиций. По защитниках Верхнеторецкого обстрелы продолжались из минометов калибра 82 мм, в Зайцево - из гранатометов и стрелкового оружия, а в Авдеевке и Луганском боевики раз применили вооружение БМП, минометы калибров 82 мм и 120 мм.

На Луганском направлении зафиксировано 12 провокаций против сил АТО. В направлении Новоалександровки, Кондрашивки и Лопаскино российско-оккупационные войска использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. В районе Новозвановки боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра152 мм, а по украинским подразделениях в Троицком, кроме артиллерии, противник использовал противотанковые ракетные комплексы и минометы 82 и 120 калибров.

Как сообщал УНН, в течение дня в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 23 случая открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины.