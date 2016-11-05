За прошедшие сутки в зоне АТО ранены пять украинских бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Вчера в зоне проведения АТО в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, однако пятеро были ранены. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но пятеро украинских военных получили ранения", - сказал он.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 ноября, российско-оккупационные войска 38 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.