За прошедшие сутки в зоне АТО ранены пять украинских бойцов

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но пятеро украинских военных получили ранения", - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 ноября, российско-оккупационные войска 38 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.