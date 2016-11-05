Минулої доби в зоні АТО поранено п'ятьох українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Учора в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, проте п'ятьох було поранено. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, але п'ятеро українських військових отримали поранення", - сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу, 4 листопада, російсько-окупаційні війська 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.