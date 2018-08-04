За прошедшие сутки на Донбассе не было потерь среди украинских военных

"В результате боевых действий 3 августа потерь среди украинских защитников нет", - сообщил Гуцуляк.

В общем за прошедшие сутки боевики 36 раз сознательно нарушали режим тишины. Из них 14 на Луганском направлении и 22 на Донецком. В общем враг совершил 4 выстрела из танка, и выпустил более 60 мин 82-го, и запрещенного минскими соглашениями калибра 120 мм.

Подразделения Объединенных сил адекватно подавляли вражескую огневую активность, применяя исключительно штатное пехотное вооружение, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава.

Напомним, на Донбассе с 1 января 2018 года по июль погибли 29 гражданских лиц и получили ранения 132 человека.