Минулої доби на Донбасі не було втрат серед українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Минулої доби на Донбасі не було втрат серед українських військових. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Внаслідок бойових дій 3 серпня втрат серед українських захисників немає", - повідомив Гуцуляк.
Загалом протягом минулої доби бойовики 36 разів свідомо порушували режим тиші. З них 14 на Луганському напрямку та 22 на Донецькому. Загалом ворог здійснив 4 постріли з танку, та випустив понад 60 мін 82-го, та забороненого Мінськими угодами калібру 120 мм.
Підрозділи Об’єднаних сил адекватно придушували ворожу вогневу активність, застосовуючи виключно штатне піхотне озброєння, з метою збереження життя та здоров’я особового складу.
Нагадаємо, на Донбасі з 1 січня 2018 року до липня загинули 29 цивільних осіб і зазнали поранень 132 людини.