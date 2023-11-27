Минцифры запустило интерактивную карту провайдеров Киева, которые обеспечивают интернетом во время блэкаутов
Киев • УНН
Министерство цифровой трансформации Украины запустило интерактивную карту интернет-провайдеров Киева, способных поддерживать связь во время 72-часовых отключений электроэнергии. Она также содержит информацию о стоимости услуг, отзывы пользователей и будет расширяться на другие города.
В Министерстве цифровой трансформации создали интерактивную карту Киева, которая показывает провайдеров, обеспечивающих интернет во время обесточиваний до 72 часов. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Создали интерактивную карту провайдеров Киева, чтобы вы легко и быстро узнали, сколько будет работать домашний интернет в случае отключений электричества. Если часов работы интернета недостаточно, сразу на карте находите ближайшего провайдера, который серьезно подготовился к блэкаутам
Интерактивная карта Минцифры доступна по ссылке.
Дополнение
На карте можно узнать стоимость подключения и ежемесячную абонплату за интернет-услуги, или оставить отзыв о работе интернета в вашем доме во время отключений;
Кроме того, можно просмотреть отзывы людей о работе сети без электричества.
Сейчас карта доступна для жителей Киева. Далее - масштабируем на другие крупные города Украины
Напомним
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поделился советами по сохранению доступа к интернету во время отключения электроэнергии
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Минцифры запустило интерактивную карту провайдеров Киева, которые обеспечивают интернетом во время блэкаутов
Министерство цифровой трансформации Украины запустило интерактивную карту интернет-провайдеров Киева, способных поддерживать связь во время 72-часовых отключений электроэнергии. Она также содержит информацию о стоимости услуг, отзывы пользователей и будет расширяться на другие города.
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