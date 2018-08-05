Минобороны: за полгода зафиксировано более 18 тыс. нарушений использования воздушного пространства

"В течение первого полугодия 2018 дежурными силами осуществлено сопровождение более 228 000 воздушных целей, выявлено более 18 000 нарушений порядка использования воздушного пространства Украины, шесть из которых классифицированы как нарушение требований порядка пересечения государственной границы Украины", - сказал Дроздов.



По его словам, дважды дежурные силы приводились в боевую готовность № 1 к действиям по реальным воздушным целям.



Напомним, сегодня в Украине отмечается День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.