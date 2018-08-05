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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 18363 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119232 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166464 просмотра

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Минобороны: за полгода зафиксировано более 18 тыс. нарушений использования воздушного пространства

Минобороны: за полгода зафиксировано более 18 тыс. нарушений использования воздушного пространства

Киев  •  УНН

 • 9260 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В течение первого полугодия текущего года военными зафиксировано более 18 тыс. нарушений порядка использования воздушного пространства Украины. Об этом со ссылкой на командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает УНН.

"В течение первого полугодия 2018 дежурными силами осуществлено сопровождение более 228 000 воздушных целей, выявлено более 18 000 нарушений порядка использования воздушного пространства Украины, шесть из которых классифицированы как нарушение требований порядка пересечения государственной границы Украины", - сказал Дроздов.

По его словам, дважды дежурные силы приводились в боевую готовность № 1 к действиям по реальным воздушным целям.

Напомним, сегодня в Украине отмечается День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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