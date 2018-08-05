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Міноборони: за півроку зафіксовано понад 18 тис. порушень використання повітряного простору

Міноборони: за півроку зафіксовано понад 18 тис. порушень використання повітряного простору

Київ • УНН

 • 9260 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Впродовж першого півріччя поточного року військовими зафіксовано понад 18 тис. порушень порядку використання повітряного простору України. Про це з посиланням на командувача Повітряних сил Збройних сил України Сергія Дроздова повідомляє прес-служба Міністерства оборони, передає УНН.

"Протягом першого півріччя 2018 року черговими силами здійснено супроводження більше ніж 228 тисяч повітряних цілей, виявлено понад 18 тисяч порушень порядку використання повітряного простору України, шість з яких класифіковано як порушення вимог порядку перетинання державного кордону України", - сказав Дроздов.

За його словами, двічі чергові сили приводилися в бойову готовність № 1 до дій по реальних повітряних цілях.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначається День Повітряних сил Збройних сил України.

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