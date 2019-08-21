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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120122 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130759 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121712 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125639 просмотра

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Минобороны Японии считает, что КНДР смогла создать ядерные боеголовки

Минобороны Японии считает, что КНДР смогла создать ядерные боеголовки

Киев  •  УНН

 • 28086 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Министерство обороны Японии впервые намерено включить в свой ежегодный доклад "Белая книга" пункт о том, что КНДР смогла добиться миниатюризации ядерного оружия, а также создать ядерные боеголовки. Об этом сообщила в среду газета Yomiuri, передает УНН.

Также, по мнению оборонного ведомства, от Пхеньяна “исходит серьезная, надвигающаяся угроза”. В аналогичном документе за прошлый год в министерстве отмечали прогресс КНДР в разработке вооружений и указывали на необходимость следить за ситуацией на Корейском полуострове на фоне договоренностей между лидерами США и КНДР по денуклеаризации.

Касательно миниатюризации и создания ядерных боеголовок в предыдущем докладе звучала формулировка, что КНДР “приближается к реализации” этих планов. Как ожидается, новая “Белая книга” будет опубликована примерно через месяц. Документ объемом более 500 страниц описывает подходы Токио к основным вопросам безопасности.

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В ноябре 2017 года Пхеньян испытал ракету нового типа “Хвасон-15”, которая поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. По итогам пуска КНДР заявила, что “Хвасон-15” может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В апреле прошлого года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности, отдав предпочтение развитию социалистической экономики. В мае КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. В 2016-2017 годах КНДР осуществила около 40 запусков баллистических ракет.

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