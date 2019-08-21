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Міноборони Японії вважає, що КНДР змогла створити ядерні боєголовки

Міноборони Японії вважає, що КНДР змогла створити ядерні боєголовки

Київ • УНН

 • 28086 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міністерство оборони Японії вперше має намір включити до своєї щорічної доповіді “Біла книга” пункт про те, що КНДР змогла домогтися мініатюризації ядерної зброї, а також створити ядерні боєголовки. Про це повідомила в середу газета Yomiuri, передає УНН.

Також, на думку оборонного відомства, від Пхеньяна “надходить серйозна загроза, яка насувається”. В аналогічному документі за минулий рік в міністерстві відзначали прогрес КНДР в розробці озброєнь і вказували на необхідність стежити за ситуацією на Корейському півострові на тлі домовленостей між лідерами США і КНДР з денуклеаризації.

Відносно мініатюризації і створення ядерних боєголовок в попередній доповіді звучала формулювання, що КНДР “наближається до реалізації” цих планів. Як очікується, нова “Біла книга” буде опублікована приблизно через місяць. Документ обсягом понад 500 сторінок описує підходи Токіо до основних питань безпеки.

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У листопаді 2017 року Пхеньян випробував ракету нового типу “Хвасон-15”, яка піднялася на висоту 4475 км і подолала відстань 950 км. За підсумками пуску КНДР заявила, що “Хвасон-15” може нести ядерну боєголовку, а в зоні її досяжності знаходиться вся територія США.

У квітні минулого року Пхеньян оголосив про відмову від проведення випробувань ядерної зброї, а також балістичних ракет різної дальності, віддавши перевагу розвитку соціалістичної економіки. У травні КНДР ліквідувала полігон в Пхунгері, на якому раніше було вироблено шість підземних ядерних вибухів. У 2016-2017 роках КНДР здійснила близько 40 запусків балістичних ракет.

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