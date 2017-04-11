Минобороны решило построить в Николаевской области новый лагерный городок

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50240 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104709 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161100 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118659 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117838 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113263 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104759 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107203 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103688 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154903 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Минобороны решило построить в Николаевской области новый лагерный городок

Минобороны решило построить в Николаевской области новый лагерный городок

Киев  •  УНН

 • 9556 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. До конца этого года планируется завершение строительства военного лагерного городка в Николаевской области, на создание которого выделено 353 млн грн. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.

"На 235-м общем военном полигоне "Широкий Лан" Министерством обороны и Генштабом ВСУ Украины принято решение построить в с.Михайловка Николаевской области новый современный лагерный городок. Стоимость строительства городка для размещения личного состава бригады, в состав которой войдут 11 казарм, столовая, банно-прачечный комплекс и другие объекты инфраструктуры, составляет 353 млн грн", - сказал он.

По словам спикера, эти средства в полном объеме предусмотренные планом Минобороны по вопросам строительства и реконструкции военных объектов на 2017 год. Планируется, что работы по строительству лагерного городка будут в целом завершены до конца этого года.

Напомним, Минобороны подготовило новую программу обеспечения военных жильем.

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