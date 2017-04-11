Минобороны решило построить в Николаевской области новый лагерный городок

"На 235-м общем военном полигоне "Широкий Лан" Министерством обороны и Генштабом ВСУ Украины принято решение построить в с.Михайловка Николаевской области новый современный лагерный городок. Стоимость строительства городка для размещения личного состава бригады, в состав которой войдут 11 казарм, столовая, банно-прачечный комплекс и другие объекты инфраструктуры, составляет 353 млн грн", - сказал он.

По словам спикера, эти средства в полном объеме предусмотренные планом Минобороны по вопросам строительства и реконструкции военных объектов на 2017 год. Планируется, что работы по строительству лагерного городка будут в целом завершены до конца этого года.

Напомним, Минобороны подготовило новую программу обеспечения военных жильем.