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Міноборони вирішило побудувати на Миколаївщині нове табірне містечко

Міноборони вирішило побудувати на Миколаївщині нове табірне містечко

Київ • УНН

 • 9559 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. До кінця цього року планується завершення будівництва військового табірного містечка на Миколаївщині, на створення якого виділено 353 млн грн. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони, полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.

“На 235-му загальному військовому полігоні "Широкий Лан" Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ України прийнято рішення побудувати у с.Михайлівка Миколаївської області нове сучасне табірне містечко. Вартість будівництва містечка для розміщення особового складу бригади, до складу якої увійдуть 11 казарм, їдальня, лазне-пральний комплекс та інші об’єкти інфраструктури, складає 353 млн грн”, — сказав він.

За словами речника, ці кошти в повному обсязі передбачені планом Міноборони з питань будівництва та реконструкції військових об’єктів на 2017 рік. Планується, що робот з будівництва табірного містечка будуть в цілому завершені до кінця цього року.

Нагадаємо, Міноборони підготувало нову програму забезпечення військових житлом.

Українські Національні Новини

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