Міноборони вирішило побудувати на Миколаївщині нове табірне містечко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. До кінця цього року планується завершення будівництва військового табірного містечка на Миколаївщині, на створення якого виділено 353 млн грн. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони, полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“На 235-му загальному військовому полігоні "Широкий Лан" Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ України прийнято рішення побудувати у с.Михайлівка Миколаївської області нове сучасне табірне містечко. Вартість будівництва містечка для розміщення особового складу бригади, до складу якої увійдуть 11 казарм, їдальня, лазне-пральний комплекс та інші об’єкти інфраструктури, складає 353 млн грн”, — сказав він.
За словами речника, ці кошти в повному обсязі передбачені планом Міноборони з питань будівництва та реконструкції військових об’єктів на 2017 рік. Планується, що робот з будівництва табірного містечка будуть в цілому завершені до кінця цього року.
Нагадаємо, Міноборони підготувало нову програму забезпечення військових житлом.