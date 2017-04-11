Міноборони вирішило побудувати на Миколаївщині нове табірне містечко

“На 235-му загальному військовому полігоні "Широкий Лан" Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ України прийнято рішення побудувати у с.Михайлівка Миколаївської області нове сучасне табірне містечко. Вартість будівництва містечка для розміщення особового складу бригади, до складу якої увійдуть 11 казарм, їдальня, лазне-пральний комплекс та інші об’єкти інфраструктури, складає 353 млн грн”, — сказав він.

За словами речника, ці кошти в повному обсязі передбачені планом Міноборони з питань будівництва та реконструкції військових об’єктів на 2017 рік. Планується, що робот з будівництва табірного містечка будуть в цілому завершені до кінця цього року.

Нагадаємо, Міноборони підготувало нову програму забезпечення військових житлом.