Минобороны открыло доступ к 5 млн кадров с поля боя для обучения украинского оборонного ИИ

Министерство обороны Украины сообщает об открытии украинским оборонным компаниям доступа к платформе для обучения ИИ-моделей для беспилотных систем на основе реальных данных с поля боя Avengers Labs, которую разработал Центр инноваций и развития оборонных технологий, ранее создавший боевую систему Delta. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

В основе Avengers Labs — аннотированный датасет из 5 миллионов кадров, собранных на поле боя. Большинство этих материалов поступает непосредственно из боевой системы Delta и постоянно дополняется новыми данными, имеющими практическую ценность в боевых условиях. Они охватывают широкий спектр целей: танки; артиллерию; системы ПВО; пехоту; воздушные объекты, в частности Shahed и разведывательные беспилотники - говорится в сообщении.

Отмечается, что доступ к Avengers Labs ускоряет развитие технологий на базе искусственного интеллекта, поскольку датасет аналогичного объёма и качества невозможно собрать частным компаниям.

На датасете Avengers Labs обучена система автоматического обнаружения целей, которая уже подтвердила свою эффективность в Delta и ежемесячно анализирует более 100 тыс. видеопотоков с беспилотников.

В процессе обработки видео искусственный интеллект обнаруживает 70% всех вражеских целей в режиме реального времени и помогает находить их как днём, так и ночью - отметили в Минобороны.

Сообщается, что первые оборонные компании уже подписали лицензионные договоры с Минобороны на использование платформы Avengers Labs. Страны-партнёры также могут присоединиться к платформе. Для этого компании должны подать заявку на сайте, после чего будет проведена их проверка на соответствие определённым критериям.

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