Минобороны открыло доступ к 5 млн кадров с поля боя для обучения украинского оборонного ИИ

$44.760.0051.610.06
ukenru
14:42 • 1428 просмотра
На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
13:51 • 11869 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений
13:26 • 8292 просмотра
Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пунктуPhotoVideo
12:56 • 7388 просмотра
Украина готовит Чернобыль к очередной попытке вторжения со стороны россии — Spiegel
12:00 • 15477 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,7% - больше всего подешевели яйца и овощи, подорожали коммунальные услуги
11:29 • 15868 просмотра
От закупок до ТЦК: Генпрокурор сообщил, что по делам в сфере обороны уже 488 подозреваемыхVideo
Эксклюзив
11:23 • 20233 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
10:44 • 15869 просмотра
Мадяр заявил, что россия готовится увеличить одновременный запуск баллистических ракет по Украине до 200
09:26 • 19446 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex впервые за несколько недель состоялось полноценное судебное заседание
10 августа, 08:40 • 17424 просмотра
Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего - в Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1.6м/с
36%
751мм
Популярные новости
Северокорейские хакеры создают ИИ-инструменты для кибератак - СМИ10 августа, 05:50 • 5870 просмотра
95 из 129 вражеских дронов с "Бандеролями" обезврежены, запущенная рф ракета не достигла целей10 августа, 06:09 • 11506 просмотра
россия не согласится на "заморозку" войны в Украине без устранения "первопричин" - мид рф10 августа, 06:58 • 4202 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 24676 просмотра
Дело Ермака: ВАКС изменил меру пресечения бывшему руководителю ОПVideo10:14 • 4860 просмотра
публикации
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений13:51 • 11846 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
Эксклюзив
11:23 • 20219 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 24910 просмотра
Выход женщин на пенсию с 2027 года: сколько нужно стажа и кто имеет право на льготыPhoto10 августа, 06:21 • 43982 просмотра
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 92684 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Олег Синегубов
Кристофер Нолан
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Харьковская область
Одесса
Крым
Реклама
УНН Lite
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo13:45 • 4172 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 43118 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 111151 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 131370 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 161286 просмотра
Актуальное
Техника
ТикТок
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)

Минобороны открыло доступ к 5 млн кадров с поля боя для обучения украинского оборонного ИИ

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Минобороны открыло украинским компаниям доступ к платформе Avengers Labs с 5 млн кадров с поля боя. Система ИИ выявляет 70% вражеских целей в реальном времени.

Минобороны открыло доступ к 5 млн кадров с поля боя для обучения украинского оборонного ИИ

Министерство обороны Украины сообщает об открытии украинским оборонным компаниям доступа к платформе для обучения ИИ-моделей для беспилотных систем на основе реальных данных с поля боя Avengers Labs, которую разработал Центр инноваций и развития оборонных технологий, ранее создавший боевую систему Delta. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

В основе Avengers Labs — аннотированный датасет из 5 миллионов кадров, собранных на поле боя. Большинство этих материалов поступает непосредственно из боевой системы Delta и постоянно дополняется новыми данными, имеющими практическую ценность в боевых условиях. Они охватывают широкий спектр целей: танки; артиллерию; системы ПВО; пехоту; воздушные объекты, в частности Shahed и разведывательные беспилотники

- говорится в сообщении.

Отмечается, что доступ к Avengers Labs ускоряет развитие технологий на базе искусственного интеллекта, поскольку датасет аналогичного объёма и качества невозможно собрать частным компаниям.

На датасете Avengers Labs обучена система автоматического обнаружения целей, которая уже подтвердила свою эффективность в Delta и ежемесячно анализирует более 100 тыс. видеопотоков с беспилотников.

В процессе обработки видео искусственный интеллект обнаруживает 70% всех вражеских целей в режиме реального времени и помогает находить их как днём, так и ночью

- отметили в Минобороны.

Сообщается, что первые оборонные компании уже подписали лицензионные договоры с Минобороны на использование платформы Avengers Labs. Страны-партнёры также могут присоединиться к платформе. Для этого компании должны подать заявку на сайте, после чего будет проведена их проверка на соответствие определённым критериям.

Минобороны кодифицировало уникальный полноприводный мотоцикл МУЛ.Е23.07.26, 15:19 • 3925 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Война в Украине