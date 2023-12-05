Минкульт создаст реанимационный пакет помощи для памятников Украины

Министерство культуры и информационной политики сформирует реанимационный пакет помощи для памятников Украины. Об этом стало известно на форуме в Киеве "Реставрация и восстановление культурного наследия Украины после Великой Войны", где представители государственных органов, общественности и архитекторы обсудили вызовы и пути послевоенного восстановления культурного достояния Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта, передает УНН.

Наше культурное наследие сегодня страдает не только от природных факторов, но и от антропогенного фактора - боевых действий. По состоянию на сегодня пострадало 863 памятники, 119 из них - национального значения, 674 - местного. Наша задача сегодня - сохранить наследие в надлежащем состоянии, чтобы иметь возможность донести до людей необходимую культурно-образовательную услугу. Поэтому МКИП будет инициировать формирование реанимационного пакета помощи для памятников Украины сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев

Также он добавил, что в следующем году министерство ожидает около 250 млн грн поступлений от лицензий на игровой бизнес, которые направят на неотложные работы по сохранению культурного наследия.

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В то же время в. и. о. министра очертил вызовы в области реставрации культурного наследия, основным из которых является недостаток государственного финансирования. Именно поэтому к восстановлению поврежденных объектов часто привлекаются средства иностранных партнеров.

Сейчас у нас налажен тесный контакт с итальянскими партнерами, в частности, на правительственном уровне. Соответствующие решения, принятые по Одессы, Мариуполя и Чернигова, позволяют нам планировать определенные работы. Но они состоятся после завершения войны добавил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

В. и. о. министра также констатировал, что сейчас в Украине не хватает профессиональных реставраторов, специализирующихся на объектах недвижимого наследия. В то же время перед государством встали задачи разработки объективных критериев, которые бы определяли памятник как разрушенный или утраченный, и усовершенствование бюрократических процедур для ускорения реставрации сооружений.

Он добавил, что методика фиксации разрушений, нанесенных объектам культурного наследия в результате боевых действий, требует унификации. Сейчас этот процесс оценки ущерба происходит с привлечением различных волонтерских организаций, в частности иностранных, в результате чего системы сбора данных и протоколирования являются разными.

Дополнение

Также Ростислав Карандеев поблагодарил партнеров за помощь в восстановлении культурного наследия Украины.

Во время форума эксперты из Хорватии, Польши и Украины поделились имеющимся опытом восстановления памятников и объектов культуры.