Минкульт начал работы по строительству музейной части мемориала жертв Голодомора - Е.Нищук

"Я наблюдаю, как из года в год Украина узнает себя в этой трагедии. Как из года в год ширится традиция в окошке зажигать свечу памяти в последнюю субботу ноября. А для увековечения памяти об этой страшной трагедии Министерство культуры уже начало работы по строительству второй, музейной части Национального музея "Мемориала жертв Голодомора", - сказал Е.Нищук.

Напомним, Президент П.Порошенко выступил за создание музея памяти жертв голодоморов.