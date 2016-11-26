Минкульт начал работы по строительству музейной части мемориала жертв Голодомора - Е.Нищук
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство культуры Украины уже начало работы по строительству второй, музейной части Национального музея "Мемориала жертв Голодомора". Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Я наблюдаю, как из года в год Украина узнает себя в этой трагедии. Как из года в год ширится традиция в окошке зажигать свечу памяти в последнюю субботу ноября. А для увековечения памяти об этой страшной трагедии Министерство культуры уже начало работы по строительству второй, музейной части Национального музея "Мемориала жертв Голодомора", - сказал Е.Нищук.
Напомним, Президент П.Порошенко выступил за создание музея памяти жертв голодоморов.