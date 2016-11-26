Мінкульт розпочав роботи щодо будівництва музейної частини меморіалу жертв Голодомору - Є.Нищук

"Я спостерігаю, як з року в рік Україна пізнає себе в цій трагедії. Як з року в рік шириться традиція у віконечку запалювати свічку пам’яті в останню суботу листопада. А для увічнення пам’яті про цю страшну трагедію Міністерство культури вже розпочало роботи щодо будівництва другої, музейної частини Національного музею “Меморіалу жертв Голодомору”, - сказав Є.Нищук.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко виступив за створення музею пам’яті жертв голодоморів.