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7 марта, 06:35 • 100626 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129495 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139511 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127420 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128726 просмотра

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Министра образования Румынии отправили в отставку за неэтичные высказывания об убийствах девушек

Министра образования Румынии отправили в отставку за неэтичные высказывания об убийствах девушек

Киев  •  УНН

 • 11524 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Министра образования Румынии отправили в отставку из-за неэтичных высказываний об убийстве в Каракале. Об этом сообщила премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, информирует УНН.

“Я решила отправить в отставку г-жу Екатерину Андронеску с должности министра образования за глубоко ошибочные заявления, сделанные недавно в ходе телевизионного интервью”, — написала Дэнчилэ в Facebook.

Премьер-министр считает, что позиция министра образования Андронеску, которая ранее заявила, что не следует садиться в машину к незнакомцам, показала отсутствие у чиновницы понимания, как нужно защищать детей от похищений и жестокого обращения.

“Любое подобное отклонение членов правительства будет наказываться таким же образом. Я публично осуждаю любые действия или заявления политических оппонентов, которые попытаются извлечь выгоду, используя то, что произошло в Каракале”, — добавила глава правительства.

Как сообщал УНН, в Румынии в Каракале пропала 15-летняя девушка Александра Мецешану. Позже, по подозрению в убийстве Мецешану полиция задержала Георге Динкэ. В его доме обнаружили человеческие останки.

Как установило следствие, еще одной жертвой Динкэ была 18-летняя Луиза Михаэла Меленку, которая исчезла в апреле этого года.

Напомним, из-за убийства в Каракале в Румынии подал в отставку министр МВД.

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