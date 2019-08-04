Министра образования Румынии отправили в отставку за неэтичные высказывания об убийствах девушек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Министра образования Румынии отправили в отставку из-за неэтичных высказываний об убийстве в Каракале. Об этом сообщила премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, информирует УНН.
“Я решила отправить в отставку г-жу Екатерину Андронеску с должности министра образования за глубоко ошибочные заявления, сделанные недавно в ходе телевизионного интервью”, — написала Дэнчилэ в Facebook.
Премьер-министр считает, что позиция министра образования Андронеску, которая ранее заявила, что не следует садиться в машину к незнакомцам, показала отсутствие у чиновницы понимания, как нужно защищать детей от похищений и жестокого обращения.
“Любое подобное отклонение членов правительства будет наказываться таким же образом. Я публично осуждаю любые действия или заявления политических оппонентов, которые попытаются извлечь выгоду, используя то, что произошло в Каракале”, — добавила глава правительства.
Как сообщал УНН, в Румынии в Каракале пропала 15-летняя девушка Александра Мецешану. Позже, по подозрению в убийстве Мецешану полиция задержала Георге Динкэ. В его доме обнаружили человеческие останки.
Как установило следствие, еще одной жертвой Динкэ была 18-летняя Луиза Михаэла Меленку, которая исчезла в апреле этого года.
Напомним, из-за убийства в Каракале в Румынии подал в отставку министр МВД.