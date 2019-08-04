Міністра освіти Румунії відправили у відставку за неетичні висловлювання про вбивства дівчат
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міністра освіти Румунії відправили у відставку через неетичних висловлювань про вбивство в Каракалі. Про це повідомила прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле, інформує УНН.
"Я вирішила відправити у відставку пані Катерину Андронеску з посади міністра освіти за глибоко помилкові заяви, зроблені недавно в ході телевізійного інтерв'ю", - написала Денчіле в Facebook.
Прем'єр-міністр вважає, що позиція міністра освіти Андронеску, яка раніше заявила, що не слід сідати в машину до незнайомців, показала відсутність у чиновниці розуміння, як потрібно захищати дітей від викрадень та жорстокого поводження.
"Будь-яке подібне відхилення членів уряду буде каратися таким же чином. Я публічно засуджую будь-які дії або заяви політичних опонентів, які спробують отримати вигоду, використовуючи те, що сталося в Каракалі", - додала глава уряду.
Як повідомляв УНН, в Румунії в Каракалі зникла 15-річна дівчина Олександра Мецешану. Пізніше, за підозрою у вбивстві Мецешану поліція затримала Георге Дінке. В його будинку виявили людські останки.
Як встановило слідство, ще однією жертвою Дінке була 18-річна Луїза Міхаела Меленка, яка зникла в квітні цього року.
Нагадаємо, через вбивство в каракали в Румунії подав у відставку міністр МВС.