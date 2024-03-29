Министр обороны Франции прокомментировал возможность ввода войск в Украину - Var Matin

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прокомментировал журналистам вероятность введения французских войск в Украину. В частности, он отметил, что сейчас нет четкого понимания дальнейшего развития событий в Украине, однако 2024 год должен стать решающим, и Франция делает все для того, чтобы помочь Украине сдержать намерения Путина. Об этом в интервью французскому изданию "var matin" рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет УНН.

С нашей стороны нет продуманного плана, но мы не можем не видеть, что аппетиты президента Владимира Путина не обязательно имеют предел. И поэтому президент Республики сказал, что, поскольку мы не знаем, как далеко может зайти это стремительное наступление, нам сложно установить ограничения априори . Это так просто. - объяснил министр.

Детали

Так министр ответил на вопрос журналистов "var matin" о том, какое военное событие могло бы подтолкнуть президента Франции ввести войска в Украину.

2024 год является чувствительным годом после того, что произойдет в Украине, поэтому дипломатические инициативы, которые мы осуществляем, чтобы посмотреть, что еще мы можем сделать, что мы можем сделать по-другому для Украины и чего еще не было. Поскольку контрнаступление не сработало так, как мы хотели, необходимо подумать о том, что мы можем сделать иначе. - добавил Лекорню.

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Контекст

В конце февраля Макрон занял более твердую позицию, заявив, что отправка европейских войск в Украину "не должна быть исключена".

Кроме того, Макрон ответил тем, кого пугает отправка войск в Украину. По его словам, падение Украины будет иметь прямые последствия для Франции.

Позже Президент Франции сделал еще одно заявление относительно отправки войск в Украину и подчеркнул, что "Франция является силой мира".