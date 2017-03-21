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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126635 просмотра

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Министр культуры представил нового гендиректора Львовской оперы

Министр культуры представил нового гендиректора Львовской оперы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Министр культуры Евгений Нищук представил коллективу Львовской оперы нового генерального директора - художественного руководителя учреждения Василия Вовкуна. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Министр культуры Украины Евгений Нищук 20 марта во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой официально представил нового генерального директора - художественного руководителя учреждения - Василия Вовкуна.

Е.Нищук также затронул вопрос перехода на контрактную форму работы художественных заведений и подчеркнул - этот процесс необходим и необратим, хотя и иногда довольно мучительный, впрочем, как руководитель области, который заботится о защите творческих работников - будет обсуждать с законодателями возможность совершенствования и улучшения существующего закона.

Со своей стороны новоизбранный генеральный директор Львовской оперы В.Вовкун поделился своими планами по развитию одного из ведущих художественных заведений страны.

Среди ближайших планов - реализации инновационных проектов, которые позволят заведению интегрироваться в современное культурное пространство. В.Вовкун видит развитие учреждения путем внедрения новых форм деятельности, в частности: привлечение молодых актеров и композиторов, создание сферы предоставления собственных услуг, налаживание тесного сотрудничества с музыкальными учебными заведениями, активизация гастрольной деятельности и проведения масштабной рекламной кампании для привлечения более широкого круга посетителей.

Также Василий Вовкун добавил, что планирует серьезно подойти к формированию обновленного репертуара театра, где большое внимание уделено именно актуальным украинским авторам ХХ века. Среди других будут работать над воплощением «Цвет папоротника» Евгения Станковича, "Жар-птицы весной священной" Игоря Стравинского, работы с Мирославом Скориком над балетом «Тени забытых предков" и Иваном Небесным - над детской оперой по мотивам произведения Ивана Франко "Лис Микита".

Как сообщал УНН, Кремль надеется, что Ю.Самойлова сможет выступить на Евровидении в Киеве.

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