Міністр культури представив нового гендиректора Львівської опери

Міністр культури України Євген Нищук 20 березня у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької офіційно представив нового генерального директора – художнього керівника закладу - Василя Вовкуна.

Є.Нищук також торкнувся питання переходу на контрактну форму роботи мистецьких закладів та підкреслив – цей процес є необхідним та незворотнім, хоч і подекуди досить болісним, втім, як керівник галузі, який дбає за захист творчих працівників – обговорюватиме із законодавцями можливість вдосконалення та покращення існуючого Закону.

Зі свого боку новообраний генеральний директор Львівської опери В.Вовкун поділився своїми планами щодо розвитку одного із провідних мистецьких закладів країни.

Серед найближчих планів - реалізації інноваційних проектів, які дозволять закладу інтегруватися в сучасний культурний простір. В.Вовкун вбачає розвиток закладу через впровадження новітніх форм діяльності, зокрема: залучення молодих акторів та композиторів, створення сфери надання власних послуг, налагодження тісної співпраці з музичними навчальними закладами, активізація гастрольної діяльності та проведення масштабної рекламної кампанії для залучення більш широкого кола відвідувачів.

Також Василь Вовкун додав, що планує серйозно підійти до формування оновленого репертуару театру, де велику увагу приділять саме актуальним українським авторам ХХ століття. Серед інших працюватимуть над втіленням «Цвіту Папороті» Євгена Станковича, “Жар-птиці весни священної” Ігоря Стравінського, роботи з Мирославом Скориком над балетом “Тіні забутих предків” та Іваном Небесним – над дитячою оперою за мотивами твору Івана Франка “Лис Микита”.

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