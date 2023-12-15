Министерство обороны Украины перешло на стандартную систему закупок НАТО

Bloomberg: Британия до сих пор не наказала никого, кто нарушил санкции против рф

Великобритания не наказала ни одного нарушителя санкций против России, несмотря на то, что зафиксировала 473 потенциальных нарушения. Только одно предупреждение было вынесено санкционным офисом компании Wise Plc.