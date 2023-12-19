Мини-отель, семейное кафе и блюда для военных: 10 предпринимателей получили до 100 тысяч гривен на собственное дело

Конкурс "Роби своє с Kurator" для HoReCa для поддержки бизнеса, который пострадал во время войны или который развивают военные, объявил победителей. Организаторы Благотворительный фонд "МХП - Громаді" и бренд Kurator профинансируют их бизнес-проекты на 1 миллион гривен суммарно, передает УНН.

Предприниматели-ветераны, внутренне перемещенные лица и бизнесы, пострадавшие от российской агрессии, воспользовались возможностью финансирования своих проектов в области питания благодаря конкурсу бизнес-идей "Роби своє з Kurator". Среди 86 заявок со всей Украины организаторы выбрали 10 победителей, каждый из которых получил до 100 тысяч гривен на развитие собственного дела.

"Во время нашего конкурса "Роби своє з Kurator" мы получили исключительные заявки, которые демонстрируют смелость наших людей и готовность к восстановлению украинского HoReCa-бизнеса. Победителями стали проекты из Киевской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областей. Такие конкурсы и инициативы помогают развивать местный бизнес и поддерживать громады. Более того, как победители, так и участники получили полезный опыт и знания во время обучения и консультаций, которые помогут им в будущем", - прокомментировала Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП - Громаді".

Среди лучших идей - уникальные и оригинальные заведения общественного питания, семейные кафе, мобильные кофейни и даже мини-отель на базе ресторана:

Заведение "Ланчбургер" от ТМ "Хлібна кишеня". Благодаря участию в конкурсе "Роби своє" бизнес ранее получил возможность релоцироваться из Славянска в Днепр. Теперь заведение сможет расшириться до сети.

Готовые блюда в реторт-пакетах. Идея нацелена на обеспечение военнослужащих ВСУ и гражданских, пострадавших в результате российской агрессии, едой. 10% от прибыли создатель проекта планирует передавать на благотворительность.

Придорожное кафе "Водолій". Во время полномасштабного вторжения российские захватчики оккупировали территорию и обокрали заведение. После деоккупации владельцы решили восстановить бизнес собственными силами, однако для полноценного перезапуска им нужна была помощь. Вскоре кафе снова откроет свои двери.

"Сімейне кафе". Победитель идеи из семейного кафе служит в ВСУ и мечтает о восстановлении заведения, которое теперь возможно.

Киоск с шаурмой. Пострадала от войны и кофейня в Бородянке: теперь владелец планирует превратить ее в киоск с шаурмой, который создаст новые рабочие места.

Кофейно-чайный клуб TeaKava. Свое развитие получит заведение в Ирпене. Супруги волонтеры и ветерана обеспечат местных разнообразными безалкогольными напитками.

Caramel Kava. Стационарная кофейня превратится в мобильное передвижное заведение, которое будет угощать наших защитников и защитниц теплыми напитками.

Liberty. В 2023 году в селе Кучаков владелица открыла кофейню Liberty. А теперь заведение будет масштабироваться.

Мини-отель на базе заведения. В ресторане "Капуста" теперь можно будет остаться на ночь.

"М'ясКо від мами". Идея предпринимательницы из Киевской области, которая будет предлагать клиентам мясные изделия собственного производства.

Новые, восстановленные или релоцированные бизнесы победителей будут способствовать развитию общества и обеспечивать рабочие места.

"Миссия бренда Kurator - быть драйвером отрасли HoReCa через свои продукты и проекты, в том числе и социальные инициативы. Мы нацелены мотивировать других развивать собственные бизнесы и формировать бизнес-активы в небольших городах и селах. И с проектом "Роби своє з Kurator" нам это точно удалось. Ведь среди критериев, по которым мы выбирали лидеров, были постоянство идеи, ее экономическая составляющая, создание рабочих мест, социальный эффект и, что сверхважно, привлечение военных и людей, которые релоцировались и сейчас начинают жизнь сначала. Все победители конкурса соответствуют этим критериям. А это свидетельствует, что у нас есть бизнесы, готовые работать, развиваться и участвовать в восстановлении страны", - делится Наталья Шадчнева, руководитель Центра развития HoReCa МХП.

Эксперты конкурса отмечают высокий уровень продуманности бизнес-идей. Ресторатор, шеф-повар Владимир Ярославский отметил: "Рад быть частью такого важного в наше время проекта. На самом деле все кейсы-победители - достойны внимания, и я бы хотел выделить пару из них. Хорошо продуманные концепты: "Ланчбургер" и Готовые блюда в реторт-пакетах для военных - видно, что люди старались, думают о развитии и масштабировании. И еще один проект, который привлек внимание - это "М'ясКо від мами". То, как он был описан, какими словами и с какой душой - мне кажется, это прекрасная концепция, созданная добрыми людьми. Поздравляю победителей и буду следить за их развитием, а тех, кому в этот раз не повезло получить грант, прошу не расстраиваться и обязательно продолжать свое дело".

Подробное описание проектов-победителей можно найти на официальном сайте конкурса: https://doyourbusiness.com.ua/.

Напомним, к участию в конкурсе принимали бизнес-идеи предпринимателей из отрасли HoReCa (заведения питания, гостиницы, кейтеринг). Подать заявки могли представители украинского малого и среднего бизнеса из 13 областей Украины, в частности из Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Справочно:

"Роби своє" - конкурс бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах. С 2020 года победители и участники конкурса создали десятки новых предприятий в агросекторе, легкой и пищевой промышленности, зеленом туризме и тому подобное. В 2022 году конкурс поддержал 74 микробизнеса на сумму 6 млн грн, а в этом году - 80 микробизнесов на сумму 7,4 млн грн. Также 10 украинских ветеранов и их семьи стали победителями конкурса #Варто "Робити Своє", который реализовал БФ "МХП - Громаді" совместно с Украинским ветеранским фондом Минветеранов, и получили от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на открытие и развитие собственного аграрного дела. Суммарный бюджет конкурса составил 6 млн грн.

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

KURATOR - бренд продуктовых решений для HoReCa-сообщества (заведения питания, гостиницы, кейтеринг), который развивает компания МХП. Имеет гибкий ассортимент под различные типы заведений, бизнес-модели, квалификацию персонала и количество поваров. Под брендом KURATOR выпускается более 100 видов доработанной продукции, в частности курятина, говядина, различные кулинарные решения. Весь ассортимент создается с пониманием и соблюдением потребностей профессиональной кухни.