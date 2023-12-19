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Мини-отель, семейное кафе и блюда для военных: 10 предпринимателей получили до 100 тысяч гривен на собственное дело

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 15:52  •  1405 просмотра

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Среди 86 заявок со всей Украины организаторы выбрали 10 победителей, каждый из которых получил до 100 тысяч гривен на развитие собственного дела.

Конкурс "Роби своє с Kurator" для HoReCa для поддержки бизнеса, который пострадал во время войны или который развивают военные, объявил победителей.  Организаторы Благотворительный фонд "МХП - Громаді" и бренд Kurator профинансируют их бизнес-проекты на 1 миллион гривен суммарно, передает УНН.

Предприниматели-ветераны, внутренне перемещенные лица и бизнесы, пострадавшие от российской агрессии, воспользовались возможностью финансирования своих проектов в области питания благодаря конкурсу бизнес-идей "Роби своє з Kurator". Среди 86 заявок со всей Украины организаторы выбрали 10 победителей, каждый из которых получил до 100 тысяч гривен на развитие собственного дела.

"Во время нашего конкурса "Роби своє з Kurator" мы получили исключительные заявки, которые демонстрируют смелость наших людей и готовность к восстановлению украинского HoReCa-бизнеса. Победителями стали проекты из Киевской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областей. Такие конкурсы и инициативы помогают развивать местный бизнес и поддерживать громады. Более того, как победители, так и участники получили полезный опыт и знания во время обучения и консультаций, которые помогут им в будущем", - прокомментировала Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП - Громаді".

Среди лучших идей - уникальные и оригинальные заведения общественного питания, семейные кафе, мобильные кофейни и даже мини-отель на базе ресторана:

  • Заведение "Ланчбургер" от ТМ "Хлібна кишеня". Благодаря участию в конкурсе "Роби своє" бизнес ранее получил возможность релоцироваться из Славянска в Днепр. Теперь заведение сможет расшириться до сети.
  • Готовые блюда в реторт-пакетах. Идея нацелена на обеспечение военнослужащих ВСУ и гражданских, пострадавших в результате российской агрессии, едой. 10% от прибыли создатель проекта планирует передавать на благотворительность. 
  • Придорожное кафе "Водолій". Во время полномасштабного вторжения российские захватчики оккупировали территорию и обокрали заведение. После деоккупации владельцы решили восстановить бизнес собственными силами, однако для полноценного перезапуска им нужна была помощь. Вскоре кафе снова откроет свои двери.
  • "Сімейне кафе". Победитель идеи из семейного кафе служит в ВСУ и мечтает о восстановлении заведения, которое теперь возможно.
  • Киоск с шаурмой. Пострадала от войны и кофейня в Бородянке: теперь владелец планирует превратить ее в киоск с шаурмой, который создаст новые рабочие места. 
  • Кофейно-чайный клуб TeaKava. Свое развитие получит заведение в Ирпене. Супруги волонтеры и ветерана обеспечат местных разнообразными безалкогольными напитками. 
  • Caramel Kava. Стационарная кофейня превратится в мобильное передвижное заведение, которое будет угощать наших защитников и защитниц теплыми напитками.
  • Liberty. В 2023 году в селе Кучаков владелица открыла кофейню Liberty. А теперь заведение будет масштабироваться. 
  • Мини-отель на базе заведения. В ресторане "Капуста" теперь можно будет остаться на ночь.
  • "М'ясКо від мами". Идея предпринимательницы из Киевской области, которая будет предлагать клиентам мясные изделия собственного производства.

Новые, восстановленные или релоцированные бизнесы победителей будут способствовать развитию общества и обеспечивать рабочие места. 

"Миссия бренда Kurator - быть драйвером отрасли HoReCa через свои продукты и проекты, в том числе и социальные инициативы. Мы нацелены мотивировать других развивать собственные бизнесы и формировать бизнес-активы в небольших городах и селах. И с проектом "Роби своє з Kurator" нам это точно удалось. Ведь среди критериев, по которым мы выбирали лидеров, были постоянство идеи, ее экономическая составляющая, создание рабочих мест, социальный эффект и, что сверхважно, привлечение военных и людей, которые релоцировались и сейчас начинают жизнь сначала. Все победители конкурса соответствуют этим критериям. А это свидетельствует, что у нас есть бизнесы, готовые работать, развиваться и участвовать в восстановлении страны", - делится Наталья Шадчнева, руководитель Центра развития HoReCa МХП.

Эксперты конкурса отмечают высокий уровень продуманности бизнес-идей. Ресторатор, шеф-повар Владимир Ярославский отметил: "Рад быть частью такого важного в наше время проекта. На самом деле все кейсы-победители - достойны внимания, и я бы хотел выделить пару из них. Хорошо продуманные концепты: "Ланчбургер" и Готовые блюда в реторт-пакетах для военных - видно, что люди старались, думают о развитии и масштабировании. И еще один проект, который привлек внимание - это "М'ясКо від мами". То, как он был описан, какими словами и с какой душой - мне кажется, это прекрасная концепция, созданная добрыми людьми. Поздравляю победителей и буду следить за их развитием, а тех, кому в этот раз не повезло получить грант, прошу не расстраиваться и обязательно продолжать свое дело".

Подробное описание проектов-победителей можно найти на официальном сайте конкурса: https://doyourbusiness.com.ua/.

Напомним, к участию в конкурсе принимали бизнес-идеи предпринимателей из отрасли HoReCa (заведения питания, гостиницы, кейтеринг). Подать заявки могли представители украинского малого и среднего бизнеса из 13 областей Украины, в частности из Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей. 

Справочно: 

"Роби своє" - конкурс бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах. С 2020 года победители и участники конкурса создали десятки новых предприятий в агросекторе, легкой и пищевой промышленности, зеленом туризме и тому подобное. В 2022 году конкурс поддержал 74 микробизнеса на сумму 6 млн грн, а в этом году - 80 микробизнесов на сумму 7,4 млн грн. Также 10 украинских ветеранов и их семьи стали победителями конкурса #Варто "Робити Своє", который реализовал БФ "МХП - Громаді" совместно с Украинским ветеранским фондом Минветеранов, и получили от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на открытие и развитие собственного аграрного дела. Суммарный бюджет конкурса составил 6 млн грн.

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

KURATOR - бренд продуктовых решений для HoReCa-сообщества (заведения питания, гостиницы, кейтеринг), который развивает компания МХП. Имеет гибкий ассортимент под различные типы заведений, бизнес-модели, квалификацию персонала и количество поваров. Под брендом KURATOR выпускается более 100 видов доработанной продукции, в частности курятина, говядина, различные кулинарные решения. Весь ассортимент создается с пониманием и соблюдением потребностей профессиональной кухни. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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