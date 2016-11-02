Минфин сегодня обобщит все предложения и выводы ВР по Бюджету-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство финансов Украины сегодня обобщит все предложения и выводы парламента по проекту Государственного бюджета на 2017 год. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы выходим на финальную стадию подготовки бюджета на 2017 год. Сегодня Министерство финансов обобщит все предложения и выводы, которые были предоставлены украинским парламентом", - сказал он.
Премьер добавил, что главной задачей является формирование окончательного текста проекта бюджета и представление его в парламент.