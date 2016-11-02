Мінфін сьогодні узагальнить усі пропозиції і висновки ВР щодо Бюджету-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство фінансів України сьогодні узагальнить усі пропозиції і висновки парламенту щодо проекту Державного бюджету на 2017 рік. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми виходимо на фінальну стадію з підготовки бюджету на 2017 рік. Сьогодні Міністерство фінансів узагальнить всі пропозиції і висновки, які були надані українським парламентом", - сказав він.
Прем'єр додав, що головним завданням є формування остаточного тексту проекту бюджету і подання його до парламенту.