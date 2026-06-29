Минэнерго не сообщает, прогнозируются ли сегодня ограничения на фоне жары, из-за атак рф без света часть 8 областей
Киев • УНН
Из-за боевых действий и обстрелов временно обесточены потребители в восьми областях, больше всего пострадала Сумщина. Минэнерго не сообщает о возможных ограничениях энергопотребления на фоне жары.
Враждебные атаки оставили без света часть 8 областей, сложнее всего в Сумской области, сообщили в Минэнерго, не сообщив на фоне жары, прогнозируются ли сегодня ограничения энергопотребления, пишет УНН.
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"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения. Самая сложная ситуация в Сумской области", - сообщили в Минэнерго.
Как указано, в Сумской области "из-за повреждения энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага обесточено наибольшее количество потребителей".
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, отметили в министерстве.
Минэнерго при этом не сообщает, прогнозируются ли сегодня ограничения энергопотребления. Указывает лишь, что "о любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения".
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По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 29 июня, по состоянию на 09:30, оно было на 7,4% выше, чем в то же время предыдущего рабочего дня – в пятницу. Причина изменений – установление жаркой погоды на всей территории Украины, что обусловливает массовое использование кондиционеров потребителями.
"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 16:00 до 23:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - призвали в Минэнерго.
Дополнение
Укрэнерго указывало, что 29 июня меры ограничения энергоснабжения не планируются.
Тем временем синоптики прогнозируют жару до +38°.
Из-за жары энергосистема Украины в ближайшие дни будет работать в очень напряженном режиме, и стоит быть готовыми к различным сценариям и иметь павербанк и заряженные гаджеты, указывал гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.