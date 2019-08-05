МинАПК планирует изменить форму поддержки фермеров

КИЕВ. 5 августа. УНН. В 2020 году Министерство аграрной политики и продовольствия Украины продолжит практику кредитования мелких фермеров и дотирования крупных товаропроизводителей. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе министерства.