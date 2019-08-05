МинАПК планирует изменить форму поддержки фермеров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В 2020 году Министерство аграрной политики и продовольствия Украины продолжит практику кредитования мелких фермеров и дотирования крупных товаропроизводителей. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе министерства.
На следующий год министерство предложит несколько вариантов распределения средств по направлениям поддержки. В том числе, и на выплату бюджетной дотации для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции (квазиакумуляция НДС).
"Несмотря на критику в 2017 году на порядок выплаты бюджетной дотации, после приостановления ее выплаты в 2018-2019 годах от сельскохозяйственных товаропроизводителей поступило много положительных отзывов об эффективности и простоты получения бюджетной дотации.
Кроме того, бюджетная дотация обеспечивает поддержку продукции, потребляемой на внутреннем рынке и имеет большую добавленную стоимость", - пояснили свое решение в министерстве.
Министерство также продолжит практику кредитования мелких фермерских хозяйств за счет средств государственного бюджета. Как пояснили в ведомстве, мелкие фермеры имеют незначительный земельный банк, а это, в свою очередь, затрудняет получение ими кредитных средств.
"Банки осуществляют кредитование производителей, которые имеют в обработке 500 и более гектаров земли", - отметили в МинАПК.
Мелких фермеров будут кредитовать через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.
Относительно крупных товаропроизводителей - в министерстве хотят продолжить практику выплаты бюджетной дотации (квазиакумуляция НДС). В предыдущие годы она стимулировала аграриев работать и реализовывать продукцию на внутреннем рынке.
"Продолжение такой практики (с определенными ограничениями по объему поддержки) обеспечит легализацию продукции крупными производителями", - аргументировали в министерстве.
В МинАПК считают необходимым также простимулировать украинских производителей к увеличению объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью и экспорта отечественной продукции за границу. Для этого министерство планирует привлекать украинских товаропроизводителей к участию в выставочных мероприятиях за рубежом и осуществлять активный промоушен отечественной продукции во время официальных мероприятий.
В прошлом году программой господдержки строительства (реконструкции) животноводческих комплексов воспользовались 15 агропредприятий. Крупнейшим инвестпроектом в отрасль было строительство второй линии производства Винницкой птицефабрики агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт". Компания инвестировала 2 млрд грн.
Как ранее сообщал УНН, в этом году государство также дотирует закупку специальных вагонов-зерновозов. На эти государственные деньги могут частности претендовать агрохолдинг "Кернел" и компания "Астарта". Так, крупнейший производитель масла "Кернел" в начале 2019 года приобрел 100% акций железнодорожного оператора "Рейл Транзит Карго України" (около 2,95 тыс. вагонов-зерновозов - ред.).