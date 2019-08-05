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МінАПК планує змінити форму підтримки фермерів

МінАПК планує змінити форму підтримки фермерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У 2020 році Міністерство агарної політики та продовольства України продовжить практику кредитування дрібних фермерів та дотування великих товаровиробників. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі міністерства.

На наступний рік міністерство запропонує кілька варіантів розподілу коштів за напрямками підтримки. У тому числі, і на виплату бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції (квазіакумуляція ПДВ).

"Незважаючи на критику у 2017 році на порядок виплати бюджетної дотації, після призупинення її виплати у 2018-2019 роках від сільськогосподарських товаровиробників надійшло багато позитивних відгуків щодо ефективності та простоти отримання бюджетної дотації.

Крім того, бюджетна дотація забезпечує підтримку продукції, яка споживається на внутрішньому ринку і має велику додану вартість", - пояснили своє рішення у міністерстві.

Міністерство також продовжить практику кредитування дрібних фермерських господарств за рахунок коштів державного бюджету. Як пояснили у відомстві, дрібні фермери мають незначний земельний банк, а це, у свою чергу, ускладнює отримання ними кредитних коштів.

"Банки здійснюють кредитування виробників, які мають в обробітку 500 та більше гектарів землі", - зазначили у МінАПК.

Дрібних фермерів будуть кредитувати через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

Щодо великих товаровиробників - у міністерстві хочуть продовжити практику виплати бюджетної дотації (квазіакумуляція ПДВ). У попередні роки вона стимулювала аграріїв працювати та реалізовувати продукцію на внутрішньому ринку.

"Продовження такої практики (з певними обмеженнями щодо обсягу підтримки) забезпечить легалізацію продукції крупними виробниками", - аргументували у міністерстві.

У МінАПК вважають за необхідне також простимулювати українських виробників до збільшення обсягів виробництва продукції з високою доданою вартістю та експорту вітчизняної продукції за кордон. Для цього міністерство планує залучати українських товаровиробників до участі у виставкових заходах за кордоном та здійснювати активний промоушен вітчизняної продукції під час офіційних заходів.

Нагадаємо, минулого року програмою держпідтримки будівництва (реконструкції) тваринницьких комплексів скористалися 15 агрокомпаній. Найбільшим інвестпроектом у галузь було будівництво другої лінії виробництва Вінницької птахофабрики агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт". Компанія інвестувала 2 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНН, цього року держава також дотує закупівлю спеціальних вагонів-зерновозів. На ці державні гроші можуть зокрема претендувати агрохолдинг "Кернел" і компанія "Астарта". Так, найбільший виробник олії "Кернел" на початку 2019 року придбав 100% акцій залізничного оператора "Рейл Транзит Карго України" (близько 2,95 тис. вагонів-зерновозів - ред.). 

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