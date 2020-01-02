Милованов сравнил уровень ВВП Украины и Кубы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сравнил уровень валового внутреннего продукта Украины по уровню ВВП Кубы. Сравнение показало, что и номинальный, и приведенный на человека уровень ВВП на Кубе выше. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Интересно сравнить уровень ВВП Украины с Кубой. В Украине ВВП (валовой внутренний продукт) - 9200 долл. приведенный на человека (PPP) и 3100 долл. номинальный (2018). В Кубе ВВП - 12300 долл. приведенный на человека (PPP) и 8500 долл. номинальный (wiki)", - написал Тимофей Милованов.
Он также добавил, что Trading economics дает другие цифры по уровню ВВП на Кубе - 21000 долл. приведенный и 6600 долл. номинальный.
"То есть и приведенный, и номинальный ВВП на человека в Кубе выше", - резюмировал Тимофей Милованов.
Напомним, Тимофей Милованов назвал ключевые причины падения промышленности.