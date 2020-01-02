Милованов порівняв рівень ВВП України та Куби
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов порівняв рівень валового внутрішнього продукту України з рівнем ВВП Куби. Порівняння показало, що і номінальний, і приведений на людину рівень ВВП на Кубі вищий. Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Цікаво порівняти рівень ВВП України з Кубою. В Україні ВВП (валовий внутрішній продукт) - 9200 дол. приведений на людину (PPP) та 3100 дол. номінальний (2018 рік). В Кубі ВВП - 12300 дол. приведений на людину (PPP) та 8500 дол. номінальний (wiki)", - написав Тимофій Милованов.
Він також додав, що Trading economics дає інші цифри щодо рівня ВВП на Кубі - 21000 дол. приведений та 6600 дол. номінальний.
"Тобто і приведений і номінальний ВВП на людину в Кубі вище", - резюмував Тимофій Милованов.
Нагадаємо, Тимофій Милованов назвав ключові причини падіння промисловості.