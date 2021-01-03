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"Милан" в игре в меньшинстве продолжил победную серию в Серии А

Киев • УНН

 • 13113 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Завершился матч 15-го тура чемпионата Италии между "Беневенто" и претендентом на Скудетто "Миланом", передает УНН со ссылкой на сайт "Россонери".

"Милан" в игре в меньшинстве продолжил победную серию в Серии А

Гости победили со счетом 2:0. По миланцев на 15 минуте ударом с пенальти отличился Кэсси, а точку в игре поставил Леау на 49 минуте.

Примечательно, что с 33 минуты "Милан" выступал в меньшинстве после удаления Тонала.

Стоит отметить, что "Милан" набрал 37 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Беневенто" (18) занимает десятое место. На одно очко от лидера отстает миланский "Интер" (36).

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