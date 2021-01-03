"Мілан" у грі в меншості продовжив переможну серію в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Закінчився матч 15-го туру чемпіонату Італії між "Беневенто" і претендентом на Скудетто "Міланом", передає УНН з посиланням на сайт "Россонері".
Гості перемогли з рахунком 2:0. За міланців на 15 хвилині ударом з пенальті відзначився Кессі, а крапку у грі поставив Леау на 49 хвилині.
Примітно, що з 33 хвилини "Мілан" виступав у меншості через вилучення Тоналі.
Варто зазначити, що "Мілан" набрав 37 очок і повернувся на перше місце в турнірній таблиці італійської Серії А. "Беневенто" (18) займає 10-е місце. На одне очко від лідера відстає міланський "Інтер" (36).