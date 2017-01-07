Николаевские спасатели прокладывали путь медикам к больному малышу
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня в 8:23 часов в 23 Государственную пожарно-спасательную часть Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что из-за снежных заносов, карета скорой медицинской помощи не может добраться до больного двухлетнего мальчика в с.Лысая гора Первомайского района.
Спасатели прибыли по указанному адресу. Малыша с мамой и врача "скорой", на автомобиле САРМ В-131, доставили в детское отделение Первомайской центральной городской многопрофильной больницы.