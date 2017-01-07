Миколаївські рятувальники прокладали шлях медикам до хворого малюка
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні о 8:23 годині до 23 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що через снігові перемети, карета швидкої медичної допомоги не може дістатись до хворого дворічного хлопчика у с.Лиса гора Первомайського району.
Рятувальники прибули за вказаною адресою. Малюка з матусею та лікаря “швидкої”, на автомобілі САРМ В-131, доставили до дитячого відділення Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні.