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Михайлюк помог "Оклахоме" прервать серию поражений в НБА

Михайлюк помог "Оклахоме" прервать серию поражений в НБА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В матче регулярного чемпионата НБА против “Бостона”, “Оклахома” Святослава Михайлюка смогла одержать первую победу за 15 поединков (119: 115), сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Михайлюк провел на паркете 18 минут, за которые смог набрать 6 очков (0/3 двухочковых, 2/5 трехочковых), сделать 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата за 2 фолов.

С 21-й победой в активе и 41-й поражением в пассиве, “Оклахома” находится на 13-й строчке Западной конференции.

Дополнение

В этом сезоне средние показатели Украинский составляют 7,9 очков, 2,5 подбора при 2,1 передачи за 19,9 минуты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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